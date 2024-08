Kreis Kleve für Großinvestitionen attraktiv

Die TRICOR Gruppe errichtet in Weeze für 170 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte für Schwerwellpappe. Der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff (CDU) traf vor Ort nun den Vorstandsvorsitzenden, Philipp Kosloh und den Standortleiter Georg Feltes.

Es ist beeindruckend, was derzeit am Stadtrand von Goch auf Weezer Gemeindegebiet passiert: Erd-, Stahl und Betonarbeiten so weit das Auge reicht. Die umfangreichen Bauarbeiten im Gewerbepark Weeze-Goch sind mittlerweile auch aus der Ferne für Passanten der Uedemer Straße und Kevelaerer Straße immer sichtbarer.

Schon in wenigenMonaten wird am Stadtrand von Goch eine der modernsten und nachhaltigsten Produktionsstätten für Schwerwellpappe in ganz Europa fertiggestellt sein.

Rund 170 Millionen Euro investiert die TRICOR Gruppe in das neue Werk in Weeze. Grund genug, dass sich der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftspolitiker Stefan Rouenhoff nun persönlich mit dem Vorstandsvorsitzenden Philipp Kosloh und dem Standortleiter Georg Feltes traf, um sich über die Zukunftspläne des Unternehmens und die Baufortschritte zu informieren.

Die Tricor Gruppe, die innovative Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Automobil- und Chemieindustrie herstellt, möchte mit dem neuen Werk näher an ihre Kunden heranrücken. Diese sind in großer Zahl in NRW und in den BENELUX-Ländern ansässig. Mit der neuen Produktionsstätte würden nicht nur rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch die Produktionskapazitäten des Unternehmens erheblich erweitert, so Kosloh und Feltes.

Das neue Werk wird höchste Umwelt- und Klimastandards erfüllen und die modernste Wellpappenfabrik in ganz Europa sein. So erfolgt der Bau der Produktionsstätte nach dem KfW-Energieeffizienzstandard 4.0. Das Fabrikgebäude wird zudem über eine eigene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 3,3 Megawatt sowie über drei Blockheizkraftwerke verfügen. Hierdurch soll der externe Energiebedarf für den Maschinenpark sowie für die Beheizung und Kühlung des Gebäudes minimiert werden.

Ferner verfügt es über vollautomatische Transportsysteme und wird mit Prozessleittechnik der neusten Generation ausgestattet sein.

„Wir freuen uns darüber, dass sich die TRICOR Gruppe dazu entschlossen hat, in Weeze eine hochmoderne Produktionsstätte für Wellpappe zu errichten. Die Investition ist ein herausragendes Beispiel für innovative und nachhaltige Industrieproduktion und leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region. Das Engagement von TRICOR im Kreis Kleve und weitere in jüngster Zeit erfolgte Unternehmensansiedlungen und -erweiterungen unterstreichen: Unsere Region im Herzen Europas ist auch für Großinvestitionen attraktiv, obwohl die wirtschaftliche Lage in Deutschland insgesamt sehr angespannt ist“, so der Wirtschaftspolitiker Rouenhoff.