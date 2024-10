Kreis Kleve ehrt Sportler und Ehrenamtler

Sie sind über viele Jahr aktiv in Vereinsvorständen oder Hilfsorganisationen – ob im kulturellen, sozialen, sportlichen, wissenschaftlichen oder bürgerschaftlichen Bereich, in der Feuerwehr oder in einer der zahlreichen Hilfsorganisationen. Oder sie haben sich als Einzelsportlerin, als Einzelsportler oder mit einer Mannschaft besondere Verdienste um den Sport erworben.

„Diesen Menschen wollen wir mit der Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement danken oder sie für ihren Erfolg bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft im Sport ehren“, so Landrat Christoph Gerwers. Die feierliche Verleihung mit Medaillen und Urkunden findet erstmals im Jahr 2025 statt. Die zu ehrenden Personen müssen ihren Wohnsitz im Kreis Kleve haben oder ihre besondere Leistung beziehungsweise ihren besonderen Verdienst im Kreisgebiet oder bei einem Sportverein im Kreis Kleve erbracht haben.

Der Kreistag hat dazu eine „Richtlinie über die Auszeichnung für besondere Leistungen und Verdienste“ verabschiedet, die Einzelheiten für die Bewerbung um die Auszeichnung festlegt. So setzt ein „langjähriges Engagement“ voraus, dass die Tätigkeit seit mindestens 20 Jahren ausgeübt wird beziehungsweise mindestens 20 Jahre lang ausgeübt wurde.

Für die Sport-Ehrungen kommen alle Sportarten in Betracht, in denen Wettbewerbe zumindest auf nationaler Ebene ausgetragen werden. Die Sportlerin, der Sportler oder die Mannschaft müssen beispielsweise bei einer nationalen Meisterschaft mindestens einen 3. Platz auf dem „Treppchen“ errungen haben. Oder sie haben an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften teilgenommen bzw. dort einen 1. bis 6. Platz errungen. Dies gilt entsprechend für Leistungen bei Paralympics sowie den Special Olympic World Games und anderen entsprechenden Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene. Dabei kann die Ehrung auch erfolgen, wenn die sportlichen Grundlagen dafür im Kreis Kleve erfolgten. Bei den sportlichen Ehrungen soll die entsprechende Platzierung in den Jahren 2020 bis 2024 erreicht worden sein.

Vorschlagsberechtigt sind Fachschaften und Fachverbände, Bürgermeisterin und Bürgermeister der Kommunen im Kreisgebiet, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen sowie der Landrat. Für die Sport-Ehrungen können auch die Sportvereine im Kreis Kleve Vorschläge einreichen. Ein rechtlicher Anspruch auf diese Ehrung durch den Kreis Kleve besteht nicht. Alle Details der vom Kreistag verabschiedeten Richtlinie sowie das Online-Formular zur Einreichung der Bewerbung auf der Internetseite des Kreises Kleve hinterlegt (www.kreis-kleve.de / Suchbegriff: Auszeichnung Sport und Ehrenamt).

Wer einen Vorschlag schriftlich einreichen möchte, findet auf der genannten Internetseite ein Formblatt zum Download. Vorschläge – ob online oder postalisch (Kreis Kleve, Büro des Landrats, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve) – können bis Freitag, 8. November 2024, eingereicht werden.