Kreis-Grüne waren zu Besuch bei ESN

Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Kleve haben sich bei einem Besuch der ESN Energie-Systeme-Niederrhein GmbH in Kevelaer über den Einsatz von Erneuerbaren Energien am Niederrhein informiert. Im Mittelpunkt standen die Chancen und Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff als alternative Antriebstechnik.

„Mit unserem großen Klimaschutzantrag haben wir uns für die Klimaneutralität des Kreises Kleve bis zum Jahr 2035 eingesetzt. Für uns ist es nun wichtig, mit den fachkundigen Unternehmen vor Ort in den Dialog zu treten, um an der bestmöglichen Umsetzung dieses wichtigen Ziels mitzuwirken“, sagt Andreas Mayer, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Kleve.

Auch die beiden Grünen Landtagskandidat*innen für den Kreis Kleve, Paula Backhaus und Volkhard Wille, waren bei dem Besuch der ESN Energie-Systeme-Niederrhein GmbH mit dabei. Paula Backhaus tritt im Südkreis Kleve an. „Die ESN und wir haben das gleiche Ziel, wir wollen den Kreis Kleve zur Energieproduktionsregion Nummer 1 machen – mit Innovation made in Südkreis“, sagt Paula Backhaus. Volkhard Wille, der im Nordkreis Kleve kandidiert, hält den naturverträglichen Ausbau der Erneuerbaren Energien für eine Schlüsselaufgabe der nächsten Jahre: „Wasserstoff kann in mehrerlei Hinsicht bei der Zwischenspeicherung von Energie – z.B. Power-to-gas, als Antriebstechnik sowie in der Stahlindustrie zukünftig eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Chancen müssen wir jetzt nutzen.“