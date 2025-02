Kreativwettbewerb des Bistums Münster

Das Bistum Münster ruft rund 10.000 Schülerinnen und Schüler zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie auf.

„Mensch Schule! Lebe Freiheit!“ lautet der Titel des Schulwettbewerbs, bei dem Jugendliche eingeladen sind, ihre kreativen Ideen in Form eines kurzen Social-Media-Videos auf TikTok oder Instagram zu präsentieren. Der Wettbewerb ist Teil der großen Demokratiekampagne des Bistums, des Diözesancaritasverbandes und des BDKJ, die seit Mitte Januar läuft.

„Mensch Schule! Lebe Freiheit!“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 23 Jahren, die eine bischöfliche Schule oder eine katholische Schule in anderer Trägerschaft im Bistum Münster besuchen. Ziel ist es, die jungen Menschen für demokratische Werte zu sensibilisieren, ihre Meinungsbildung und ihr kritisches Denken zu stärken sowie ihre soziale Medienkompetenz gezielt einzusetzen.

„An unseren Schulen ist Demokratie immer ein Thema – ob im alltäglichen Miteinander, in der Zusammenarbeit als Schulgemeinschaft oder als Thema im Unterricht“, erklärt Judith Henke-Imgrund, Leiterin des Fachbereichs Schule, Hochschule und Bildung im Bistum Münster. Sie betont: „Es ist ein zentraler Bildungsauftrag, gerade junge Menschen dafür zu sensibilisieren, sich für Demokratie als Zukunftsmodell einzusetzen.“

Die Teilnehmenden sollen in einem maximal 90-sekündigen Video zeigen, welche Rolle Demokratie in ihrem Alltag spielt, warum Wahlen wichtig sind und wie jeder Einzelne mit seiner Stimme etwas bewirken kann. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften, die das Thema in den Unterricht einbinden können.

Der Wettbewerb hat eine klare politische Botschaft: „Wir überlassen die sozialen Netzwerke nicht den Extremisten“, fasst Julia Geppert von der Stabsstelle Kommunikation im Bistum Münster zusammen und erklärt: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit – sie lebt davon, dass wir sie aktiv gestalten. Gerade in Zeiten, in denen extremistische Stimmen in den sozialen Netzwerken lauter werden, ist es wichtig, dass sich junge Menschen für Demokratie starkmachen und ihre Stimme erheben.“

Die sozialen Netzwerke seien ein zentraler Ort für sie, an dem sie sich austauschen und Position beziehen können. „Mit unserem Wettbewerb möchten wir junge Menschen ermutigen, ihre Stimme zu nutzen und für demokratische Werte einzutreten“, erklärt Julia Geppert.

Die Beiträge, die bis zum Freitag, 16. Mai, eingeschickt werden können, werden von einer Jury bewertet, die neben Kreativität und technischer Umsetzung besonders auf den Bezug zur Demokratie achtet. Neben der Veröffentlichung über die Social-Media-Kanäle des BDKJ, der Caritas und des Bistums Münster setzen die Organisatoren auch auf den Multiplikatoren-Effekt – eine Veröffentlichung etwa auf den Profilen der Teilnehmenden, der Schulen und Lehrkräfte.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten spannende Preise: Der erste Platz wird mit einem Ausflug ins Europaparlament nach Brüssel oder Straßburg belohnt, inklusive Übernachtung. Der zweite Platz erhält die Möglichkeit, den NRW-Landtag in Düsseldorf zu besuchen, während der dritte Platz eine Exkursion ins Haus der Geschichte in Bonn gewinnt. Zusätzlich erhalten die ausgezeichneten Klassen oder Kurse einen finanziellen Zuschuss zur Klassen- oder Kurskasse.

Die offizielle Ausschreibung des Wettbewerbs gibt es hier: www.bistum-muenster.de/lebefreiheit/lebe_freiheit_schulwettbewerb.

Weitere Informationen sowie Materialien zur Kampagne gibt es unter www.lebefreiheit.de.