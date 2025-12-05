Kreative Pause nach zehn ausgefüllten Jahren

Kunst, Kultur und Kreatives für alle erlebbar machen, Sichtbarkeit für in der Region aktive Künstlerinnen, Künstler und Kreative und ganz viele besondere Begegnungen schaffen. Das war das große Ziel und gleichzeitig die Grundidee für die „Landpartie am Niederrhein“. Inspiriert von einem gemeinsamen Besuch der „Kulturellen Landpartie“ im Wendland luden Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings im August 2015 Interessierte in den Goldenen Löwen nach Kevelaer und stellten die Grundzüge der Veranstaltungsidee vor.

Kurz umrissen: Ein Wochenende, viele gleichzeitig offene, besondere Orte, Besucherinnen und Besucher von nah und fern, die mit dem Rad auf Entdeckungsreise gehen. Das Interesse war geweckt. Zwölf Ausstellungsorte waren beim Auftakt im Jahr 2016 mit von der Partie. Zur Orientierung für die Gäste gab es ein Faltblatt mit Radkarte. Das für die Region neue Veranstaltungsformat wurde begeistert angenommen. Schnell stand für alle fest: Das muss weitergehen.

Im Jahr 2017 waren schon 18 Ausstellungsorte dabei. Und seit 2018 ist die Volksbank an der Niers als fester Sponsoringpartner dabei. Der große Erfolg des ehrenamtlichen Engagements wurde 2018 mit dem Marketingpreis der Stadt Kevelaer gewürdigt. Bis einschließlich 2019 fand die Landpartie am Niederrhein jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juni statt. 2019 nahmen 20 Ausstellungsorte mit insgesamt rund 110 Ausstellerinnen und Ausstellern teil, erstmals gab es ergänzend zur etablierten Radkarte das kleine Programmheft. Dieses wird seitdem in jedem Jahr mit viel Liebe von Raphaele Feldbrügge gestaltet und hat sich zum beliebten Reisebegleiter entwickelt.

Für unzählige Menschen – Gastgeberinnen und Gastgeber, Ausstellerinnen und Aussteller sowie Gäste ist die Landpartie zum festen Bestandteil des Jahresplans geworden. Auch in den Jahren der Corona-Pandemie ließen sich die Aktiven nicht unterkriegen: Es entstanden Videos, Vorgartenausstellungen und offene Gartenpforten, die den ganzen Sommer über die Gelegenheit boten, trotz Einschränkungen Kultur zu erleben. 24 Ausstellungsorte beteiligten sich an dieser Ausgabe. 2021 und 2022 schließlich gibt es drei Wochenenden Landpartie – viele hatten sich gewünscht, das Event auch nach der Pandemie auf mehr als ein Wochenende auszudehnen.

Seit 2023 schließlich fand die Landpartie jährlich an zwei Wochenenden im Juni statt – an bis zu 24 Ausstellungsorten beteiligten sich in jedem Jahr über 250 Aktive.

Schaffenspause

In zehn Jahren Landpartie waren insgesamt über 60 verschiedene Ausstellungsorte mit von der Partie. Neben Ausstellungen ließen sich die Gastgeberinnen und Gastgeber in jedem Jahr auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Konzerten, Lesungen und Mitmachangeboten einfallen. Dabei unterstützte die Stadt Kevelaer seit 2022 auch finanziell. „Mit dem Team des Stadtmarketing haben wir gerne und gut zusammenarbeitet,“ freut sich Raphaele Feldbrügge über die mit den Jahren sehr positive Entwicklung des Miteinanders.

Die Initiatorinnen blicken glücklich und auch stolz zurück auf die vergangenen 10 Landpartie-Jahre: „Zahlreiche Menschen haben sich dank der Landpartie kennengelernt: Freundschaften, viele wertvolle, neue Kontakte und auch Projekte sind entstanden. Auch wir persönlich durften viele großartige Menschen kennenlernen.“

Doch bei aller Liebe zum Detail und dem Herzblut, das seit Jahren ehrenamtlich in die Veranstaltung gesteckt wird, kostet es die Organisatorinnen auch viel Zeit und Energie. „Kaum einer sieht, dass für uns das ganze Jahr Landpartie ist,“ erklärt Anne van Rennings. „Nach fast elf Jahren intensiven Wirkens für diese Veranstaltung brauchen wir jetzt eine kreative Schaffenspause. 2026 wird es keine Landpartie am Niederrhein geben, wir wollen Luft holen, Innehalten und Raum für neue Ideen und Weiterentwicklung schaffen.“

Damit niemand das Radfahren in Gemeinschaft im Juni vermissen muss, haben die beiden einen Tipp: „Wir empfehlen allen im Juni dennoch mit dem Rad am Niederrhein unterwegs zu sein: Die Big Challenge in Winnekendonk bietet dazu eine außerordentlich sinnvolle und gute Gelegenheit. Am besten schon jetzt auf www.bigchallenge-deutschland.de informieren, anmelden, Spenden sammeln und dann Radfahren für ein besonderes Gemeinschaftserlebnis und Aufmerksamkeit für die Krebsforschung.“

Das Kunst- und Kreativnetzwerk wirKsam e.V., 2018 von Landpartie-Aktiven gegründet und seitdem Dachorganisation der Landpartie und darüber hinaus vielfältig aktiv für Kunst und Kultur in der Wallfahrtsstadt, hat inzwischen weitere Projekte selbst realisiert oder mit möglich gemacht. Jüngst das Inklusive Theaterfestival Huckepack 2.0. Neue Ideen sind im Gespräch und auch eine nächste Landpartie 2027 ist möglich. „Alle dürfen gespannt bleiben,“ schließt Raphaele Feldbrügge und ergänzt mit einem Augenzwinkern „wir selbst sind es auch!“

Einen schönen fotografischen Rückblick auf das Landpartie-Jahr 2025 gibt es ab sofort auf https://landpartie-niederrhein.de/rueckblick/rueckblick-2025.