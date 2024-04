Kreative Ideen für das Jubiläum

Am 12. und 13. Juli 2024 wird der Himmel über Kevelaer wieder zum Schauplatz eines spektakulären Events. Das 30. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival geht über die Bühne – beziehungsweise die Ballonwiese.

Doch nicht nur das farbenfrohe Spektakel am Himmel erwartet die Besucherinnen und Besucher, auch am Boden wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ballonstarts, Nachtglühen und Modellballöner ziehen die Blicke auf sich. Ein großes gastronomisches Angebot und buntes Treiben rund um das Thema Heißluft-Ballon sollen erneut zahlreiche Besucherinnern und Besucher auf die Wiese am Solegarten St. Jakob locken. Hubschrauber-Rundflüge und der Ballon am Kran runden das Programm ab. Auch die Ballöner-Party am Samstagabend darf nicht fehlen.

Beim Festival dabei sein

Ob spannende Spiele, kreatives Kinderschminken oder das altbekannte Dosenwerfen – Vereine aus Kevelaer haben die Möglichkeit, sich aktiv am Festivalgeschehen zu beteiligen.

An beiden Festivaltagen werden jeweils 15.000 Besucher erwartet. Um das bunte Treiben auf dem Festivalgelände noch attraktiver zu gestalten, sucht das Kevelaer Marketing engagierte Vereine, die sich mit Spiel und Spaß beteiligen und ein schönes Angebot für Familien schaffen wollen.

Interessierte Vereine können ihre Chance nutzen und sich für einen der verfügbaren Standplätze auf der Veranstaltung beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de melden.

Holzhütten können seitens des Kevelaer Marketing kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Bis zum 26. April 2024 können konkrete Vorschläge eingereicht werden. Gastronomische Angebote sind ausgenommen.

„Wir freuen uns, dass wir erneut Kevelaerer Vereinen die Chance geben können, sich zu präsentieren und Teil der Jubiläumsveranstaltung zu werden“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing.

Für weitere Rückfragen zur Veranstaltung steht Alina Peters gerne telefonisch unter 02832 122-166 oder per E-Mail alina.peters@kevelaer.de zur Verfügung.