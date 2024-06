Das erste Wochenende der neunten „Landpartie am Niederrhein“ lockte die Menschen Kreative Erlebniswelt rund um Kevelaer

/ von Geertje Wallasch

Künstlerin Sabine Ina Zilleckens auf dem Gut Berendonk. Foto: gee



War das KB im vergangenen Jahr während der „Landpartie am Niederrhein“ noch über 40 Kilometer mit dem Rad unterwegs, wurden diesmal zwei Orte mit dem Auto angesteuert. Den Möglichkeiten sind bei diesem alljährlichen Angebot keine Grenzen gesetzt. An 24 Orten in Kevelaer und Umgebung öffnen Gärten, Ateliers und Werkstätten für Kunst- und Kulturbegeisterte an zwei Wochenenden. Über 100 kreative Menschen zeigen ihre Werke. Einige Kunstschaffende sind an beiden Wochenenden dabei, andere nur an dem einen oder dem anderen Wochenende.

Wer das Gut Berendonk besuchen wollte, musste sich am ersten Wochenende aufmachen. Am Samstag waren bereits ca. 250 Menschen gekommen, um sich das seit einem Jahr bestehende generationenübergreifende Projekt anzusehen. Am Sonntag kamen viele weitere Interessierte.

Annette Heenen, 1. Vorsitzende des Vereins „Wir für uns e. V.“ hat sich mit dem Wohnprojekt Berendonk einen Lebenstraum erfüllt. Nun konnte man während der Landpartie Haus und Hof besichtigen. Die Bewohner boten Kaffee und Kuchen für die Gäste an.

In den neuen Räumlichkeiten war die erste Ausstellung zu sehen. Sabine Ina Zillekens präsentierte ihre vielseitige Kunst, die figürliche, florale, tierische und abstrakte Motive zeigt. Vor 20 Jahren hat sie sich der Malerei zugewandt und zwei Studienjahre absolviert. In einer wöchentlich erscheinenden Sonntagsgalerie in den sozialen Medien kann man sich ihre Werke, die jeweils mit einem Raum korrespondieren, anschauen. Zillekens hatte anlässlich de…