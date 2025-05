Zwei kreative Unternehmerinnen haben ein Geschäft für Kreative eröffnet „ KreativBude “ : Neueröffnung an der Hauptstraße

/ von Franz Geib

Laura Grusdew (l.) und Nicole Hieckmann haben auf der Hauptstraße 38 ihre KreativBude Kevelaer eröffnet. Foto: FG

Will man die auf der Hauptstraße 38 neu eröffnete „KreativBude Kevelaer“ beschreiben, genügt eine schlichte Erklärung: Ein Treff für einzigartiges Shopping.

Das Außergewöhnliche liegt im Konzept, das Künstlerinnen und Künstlern eine tolle Plattform bietet: Deren selbstgemachten Unikate und Produkte werden hier stilvoll einem breiten Publikum präsentiert und zum Verkauf ausgestellt, ohne dass die kreativen Köpfe den Aufwand eines eigenen Ladens stemmen müssen, sondern sich stattdessen ganz auf ihre Handwerkskunst und Bastelarbeiten konzentrieren können.

Die Idee dazu hatten Laura Grusdew und Nicole Hieckmann. Die beiden Geschäftsführerinnen sind selbst kreativ aktiv und haben sich auf diese Weise kennengelernt.

Der Plan ist einfach und nahezu genial, wie sie erläutern: „KünstlerInnen mieten sich ein Regal in unserem Geschäft und wir übernehmen den Verkauf ihrer Arbeiten.“ Über 50 Ausstellerinnen und Aussteller aus der gesamten Bundesrepublik sind so auf die KreativBude Kevelaer aufmerksam geworden. Die Kontakte reichen von Bayern im Süden bis an die Ostsee im Norden.

Eine Win-Win-Situation in unterschiedlichster Art: Die KreativBude verbindet ha…