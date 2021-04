Grundschule Twisteden geht in Corona-Zeiten besondere Wege Kreativ Bücher lesen

Die Drittklässler der Franziskus-Grundschule Twisteden haben während der Corona-Zeit Bücherrollen gefertigt. Alle waren davon so begeistert, dass sie ihre Werke aus den Fenstern hängen ließen. Foto: privat



Den Schüler*innen in der Corona-Zeit etwas Kreatives mitzugeben, was die Distanz trotz Distanz überwindet, dabei noch Lehrreich ist und sie bei der Stange hält, erscheint gar nicht so leicht. In der Grundschule Twisteden fand dazu in der dritten Klasse eine besondere Form des Unterrichtes Anwendung: das Erstellen von ganz eigenen Bücherrollen.

„Das ist hauptsächlich im Distanzunterricht passiert“, erklärt die Schulleiterin Tanja Kocken. „Da konnten sich die Schüler ein Buch aussuchen, das sie umsetzen sollten. Das sieht dann so aus.“, Zusammen mit Klassenlehrerin Katrin Hölzle entrollt sie einen riesigen Bogen mit aneinandergehefteten Seiten, die zusammen eine Rolle ergeben.

Leserollen anfertigen sei „eine Art, handlungsorientiert mit Büchern umzugehen“, erklärte die Lehrerin. Heutzutage sei Literaturunterricht nicht nur: „Wir nehmen ein Buch und fertig ist es.“ In den Lehrplänen stände, dass die Kinder auch mal anders damit umgehen sollten. Und die Leserollen seien einer dieser Elemente.

Dazu hatte Hölzle für die Kinder jeweils ein Buch ausgesucht. „Normalerweise suchen die sich selbst in der Bücherei eins aus. Jetzt konnten wir aber nicht da rein.“ Einige Bücher standen aber auch in der Klasse, so dass auch noch ein Tausch möglich war.