Krankenhaus-Reform im Kreis Kleve: Kevelaer verliert stationäre Versorgung – Chance oder Risiko?

Heute hat die KKLE eine Pressemeldung zur Zukunft der Krankhausstandorte Kleve, Goch, Kevelaer und Geldern herausgegeben.

Zwei Zentren statt vieler Standorte

Mit dem Projekt „KarL32“ planen die katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) und die cusanus trägergesellschaft trier (ctt) einen radikalen Umbau der Krankenhauslandschaft im Kreis Kleve. Rund 300 Millionen Euro sollen investiert werden, um zwei große medizinische Zentren in Kleve und Geldern aufzubauen.

Konkret bedeutet das:

– Kleve wird zum zentralen Schwerpunktversorger ausgebaut.

– Geldern übernimmt künftig die stationären Angebote aus Kevelaer.

– Die bisherigen Krankenhausstandorte in Goch und Kevelaer verlieren langfristig ihre stationäre Versorgung.

Das bedeutet die Reform für Kevelaer

Für die Menschen in Kevelaer ist diese Entwicklung einschneidend. Das Marienhospital soll spätestens ab 2031/2032 keine stationären Patienten mehr aufnehmen. Stattdessen wird das Angebot nach Geldern verlagert.

Die Folgen im Überblick:

– Längere Wege im Ernstfall: Patienten müssen künftig für stationäre Behandlungen nach Geldern fahren.

– Verlust eines zentralen Standortfaktors: Ein Krankenhaus vor Ort gilt als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge – auch für Familien und ältere Menschen.

– Strukturwandel vor Ort: Das Marienhospital soll zu einem „Gesundheitscampus“ umgebaut werden – mit ambulanten Angeboten, aber ohne klassische Krankenhausbetten.

Gerade für eine Stadt wie Kevelaer mit rund 30.000 Einwohnern ist das ein spürbarer Einschnitt in die lokale Infrastruktur.

Verbesserte Qualität – aber zentralisiert

Die Träger argumentieren, dass die Bündelung der Kräfte medizinisch notwendig sei. Größere Zentren könnten:

– spezialisiertere Behandlungen anbieten

– rund um die Uhr hochqualifizierte Notfallversorgung gewährleisten

– Personal effizienter einsetzen

Geplant ist unter anderem die höchste Notfallversorgungsstufe („Stufe 3“) – ein Niveau, das kleinere Häuser wie in Kevelaer bislang nicht leisten können.

Kritik: Was die Pressemitteilung nicht sagt

So ambitioniert die Pläne sind – die Pressemitteilung bleibt in entscheidenden Punkten vage oder einseitig:

– Erreichbarkeit wird kaum thematisiert: Für viele Menschen im Südkreis, insbesondere ohne Auto, dürfte der Weg nach Geldern deutlich aufwendiger werden.

– Unklare Zukunft des Gesundheitscampus: Was genau in Kevelaer bleibt, ist offen. Begriffe wie „ambulante Angebote“ sind bisher nicht konkretisiert.

– Zeitliche Lücke möglich: Bis 2032 soll alles beim Alten bleiben – doch Umbauphasen bergen erfahrungsgemäß Risiken für Personal und Versorgung.

– Emotionale Dimension fehlt: Der Verlust eines Krankenhauses ist für viele Bürger mehr als eine organisatorische Veränderung – er betrifft das Sicherheitsgefühl vor Ort.

Arbeitsplätze: Versprechen mit Fragezeichen

Zwar betont die KKLE, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Doch in der Praxis bedeutet das oft:

– Wechsel des Arbeitsortes (z. B. von Kevelaer nach Geldern)

– neue Aufgabenprofile

– mögliche Pendelbelastung für Beschäftigte

Ob tatsächlich alle Mitarbeitenden diesen Weg mitgehen können oder wollen, bleibt offen.

Chance für Kevelaer – aber nur mit klarer Strategie

Der geplante Gesundheitscampus könnte für Kevelaer auch Chancen bieten, etwa durch:

– moderne ambulante Versorgungsangebote

– Facharztzentren oder Therapieeinrichtungen

– neue Versorgungsformen für eine alternde Bevölkerung

Doch dafür braucht es frühzeitig klare Konzepte und eine enge Einbindung der Stadt und Bürgerschaft. Ohne konkrete Planung droht Kevelaer langfristig ein Bedeutungsverlust im Gesundheitsbereich.

Fazit: Strukturwandel mit offenem Ausgang

Die Krankenhausreform im Kreis Kleve ist medizinisch nachvollziehbar – größere Zentren können die Qualität verbessern. Für Kevelaer bedeutet sie jedoch vor allem eines: den Verlust eines zentralen Stücks Infrastruktur.

Ob daraus ein moderner Gesundheitsstandort oder ein schleichender Bedeutungsverlust entsteht, wird sich erst in den kommenden Jahren entscheiden. Klar ist schon jetzt: Für die Menschen in Kevelaer wird sich die medizinische Versorgung spürbar verändern – und nicht nur zum Positiven.