Kräuterweihe im Achterhoek

Herzliche Einladung zur Teilnahme an der heiligen Messfeier am Freitag, 15. August (Maria Himmelfahrt), ab 18 Uhr in der Sankt- Josefs-Kapelle im Achterhoek, mit Kräutersegnung durch Pastor Manfred Babel.

Bereits aus vorchristlicher Zeit ist der Brauch der Kräuterweihe bekannt. Um 745 n.Chr. wurde der keltisch-germanische Brauch zunächst verboten und anschließend christianisiert, indem man die Wirkung der Kräuter auf Gott sowie insbesondere auf Marias Fürsprache zurückführte.

Die Kräuterweihe stellt eine Symbolhandlung dar, in der die Kräfte aus der Natur mit Gottes Hilfe für die Menschen nutzbar gemacht werden.

Gerne können zur Kräuterweihe Gebinde aus eigenen Gärten mitgebracht werden. Möge diese alte und liebgewonnene Tradition auch und besonders am Niederrhein erhalten bleiben. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher.