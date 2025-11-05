Kräutervortrag und Indoor Functional Training

Mit frischem Schwung durch den Herbst: Gleich zwei Veranstaltungen des Kevelaer Marketings bieten spannende Impulse für alle, die sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern möchten. Ob funktionelles Ganzkörpertraining oder der gezielte Einsatz von Kräutern bei Diabetes – die Kooperationen mit der „Athletic-Area“ sowie dem „Kneipp-Verein Gelderland e.V.“ verbinden Bewegung, Wissen und neue Ideen für mehr Wohlbefinden im Alltag.

Genussvoll essen trotz Diabetes

Am 15. November 2025 um 14 Uhr findet ein interessanter Vortrag zum Thema „Gesunde Ernährung bei Diabetes“ in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob statt. Kräuterfachfrau Ute Stehlmann vom „Kneipp-Verein Gelderland e.V.“ zeigt, wie sich aromatische Helfer aus der Natur sinnvoll in den Alltag integrieren lassen. „Kräuter und Gewürze können nicht nur Speisen verfeinern, sondern auch gezielt zur Unterstützung der Gesundheit beitragen – gerade bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes“, so Daniela Cox, Leiterin des Kevelaer Marketings. Vorgestellt werden eine Auswahl an Pflanzen, ihre Wirkweisen und praktische Tipps zur Anwendung. Ziel ist es, Ernährung nicht nur gesund, sondern auch genussvoll zu gestalten. Das Angebot richtet sich an alle, die neugierig sind, wie die Naturheilkunde moderne Ernährungsweisen bereichern kann.

Indoor-Workout mit System

Am 29. November 2025 um 14 Uhr findet das Angebot „Indoor Functional Training“ in Kooperation mit der „Athletic-Area“ in der Kevelaerer Zweifachturnhalle statt. Das Angebot spricht alle an, die ihr Fitnesslevel gezielt verbessern wollen – unabhängig von Alter oder Trainingsstand. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitliches Training, das auf natürlichen Bewegungsmustern basiert und gleichzeitig Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit fördert. „Functional Training ist eine ideale Möglichkeit, den gesamten Körper effizient und gesundheitsorientiert zu stärken“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus. Das abwechslungsreiche Programm kombiniert Übungen mit und ohne Geräte – wetterunabhängig und in motivierender Atmosphäre. Die Teilnehmenden erwartet ein dynamisches Workout, das den Alltag leichter und den Körper fitter macht. Wer neue Trainingsimpulse sucht und gleichzeitig etwas für seine Gesundheit tun möchte, findet hier das passende Format.

Impulse für Körper und Geist

„Gesundheit ist mehr als Bewegung – sie beginnt im Alltag und im Kopf“, betont Moira-Lou Kröll, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketings. Mit Veranstaltungen wie diesen soll das Thema Gesundheit ganzheitlich erlebbar werden. Beide Angebote stehen allen Interessierten offen, die sich selbst und ihrem Körper etwas Gutes tun möchten.

Tickets

Beide Angebote finden im Rahmen des Vitalprogramms statt und kosten 3 Euro pro Person. Für das Indoor Functional Training ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Tickets sind im Vorverkauf, im Webshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.