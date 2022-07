Kradfahrer in Kevelaer lebensgefährlich verletzt

Am Samstag, 2. Juli 2022, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der Kölner Straße (B 9) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Dinslaken bog mit ihren VW Golf aus der Gelderner Straße nach links auf die B 9 in Fahrtrichtung Kevelaer ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Kradfahrer aus Polen, der mit einer Yamaha in Fahrtrichtung Geldern unterwegs war.

Der Kradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt werden. Die PKW Fahrerin und ihr 87-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 9 musste bis 16.50 Uhr gesperrt werden.