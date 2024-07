Kostenloses SportBox-Workout

Im Solegarten St. Jakob steht seit einiger Zeit neben den Outdoor-Trainingsgeräten eine SportBox. Diese bietet vielseitiges Sport-Equipment für ein individuelles und abwechslungsreiches Workout im Freien. Interessierte können hier Gymnastikbälle, Kettlebells, Faszienrollen und vieles mehr ausleihen. Einzelpersonen können die Materialien ganz einfach nutzen, indem sie sich über die App „SportBox“ anmelden und ein Zeitfenster reservieren.

„Für alle, die sich die SportBox und ihren Inhalt erst einmal zeigen lassen möchten, eignet sich das kostenlose Angebot im Rahmen des Vitalprogramms“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Gesundheitstourismus.

Am 3. August findet um 14 Uhr ein SportBox-Workout unter Anleitung von Dirk Pempelforth von der Athletic Area in Kevelaer statt. Dabei lernen alle Interessierten das Functional Training kennen, eine alltagsrelevante und sportübergreifende Trainingsform. Durch gezielte Trainingsabläufe werden Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit verbessert. Außerdem kräftigen die Teilnehmenden ihre funktionalen Muskelketten und stabilisieren ihre Gelenke.

Die Teilnahme am kostenlosen SportBox-Workout mit der Athletic Area ist ausschließlich mit Online-Voranmeldung möglich. Alle Interessierten können sich unter folgendem Link anmelden: https://beteiligung.nrw.de/portal/kevelaer/beteiligung/themen.

Hier sind auch weitere Termine einsehbar, zum Beispiel während der Atempause. Weitere Veranstaltungen rund um die Themen Achtsamkeit, Fitness und Entspannung finden im Rahmen des Vitalprogramms regelmäßig am ersten Samstag im Monat statt.

Wer Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-992 und -991 sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12.