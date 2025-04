Zum KB-Artikel „Neue Schnellbuslinie nach Nimwegen soll ab April starten“ schreibt KB-Leser Paul Wälbers aus Kevelaer:

Bestimmt ist es eine Bereicherung für den Niederrhein, dass die BVR Busverkehr Rheinland eine neue Linie von Kevelaer über den Flughafen Weeze bis nach Nimwegen führt.

Was mich am Flughafen Weeze nach wie vor nachdenklich macht, dass Menschen mit Behinderung und einem blauen Parkberechtigungsausweis aufgefordert werden, das Eintrittsgeld von mittlerweile 4 Euro zum Flughafen zu bezahlen. An allen großen Flughäfen ist für Menschen mit Behinderung kostenloses Parken möglich. In Düsseldorf genügt es, auch nach zwei Wochen Urlaub und Parken im Parkhaus bei der Ausfahrt die Nummer des Parkberechtigungausweises vorzulesen.

Hier sind die Verantwortlichen des Flughafens aufgefordert, ihr Tun zu überdenken.

Paul Wälbers