Kostenloses Parken in der Innenstadt

Wer kennt es nicht? Die Tage werden wärmer, man ist auf Shoppingtour im Kevelaerer Einzelhandel, genießt die kulinarischen Angebote oder flaniert gerade einfach nur durch die Innenstadt und trifft dabei alte und neue Bekannte. Man tauscht sich natürlich aus, denn es gibt immer viel zu erzählen. Und ehe man sich versieht, ist der Parkschein abgelaufen. So oder ähnlich ist es sicherlich dem ein oder anderen bereits passiert.

Vom 25. bis 31. Mai

Vom 25. bis 31. Mai 2023 sind Kevelaererinnen und Kevelaerer sowie Gäste der Wallfahrtsstadt beim Besuch der Innenstadt gleichermaßen zeitlich uneingeschränkt. Denn in diesem Zeitraum werden die alten gegen die neuen Parkscheinautomaten ausgetauscht, da ab Donnerstag, 1. Juni 2023, die neue Parkgebührenordnung in Kraft tritt. Dies hat den – einmaligen – positiven Nebeneffekt, dass in dieser Zeit keine Parkscheine gezogen werden können und müssen, denn das Parken, auf allen mit Parkautomaten bewirtschafteten Parkplätzen ist kostenlos.

„Besucher können gerne und vielfach diese einmalige Gelegenheit nutzen, auch zur Unterstützung des Einzelhandels“, heißt es von Citymanager Heinz-Josef Theunissen: „Die Kevelaerer Innenstadt heißt sie herzlich willkommen.“