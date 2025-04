Kostenloses Nachhilfe-Angebot

Ab sofort bietet die Sparkasse Rhein-Maas allen Inhaberinnen und Inhabern des kostenlosen Girokontos „meinKonto“ eine weitere, attraktive Zusatzleistung: kostenlose Lernunterstützung, Hausaufgaben- und Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik und Chemie.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler von 10 bis 18 Jahren bzw. der Klassenstufen 5 bis 13 in allen Schulformen, auch Berufsschulen. Es ist ohne Terminbuchung online an sieben Tagen pro Woche verfügbar, und zwar montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Innerhalb dieser Zeitfenster gibt es keine zeitliche Begrenzung für einzelne Nachhilfe-Einheiten. Die Nachhilfelehrerinnen und -lehrer von ubiMaster sind innerhalb weniger Minuten live erreichbar und so lange verfügbar, wie sie benötigt werden. Die Sparkasse Rhein-Maas kooperiert dafür mit dem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten digitalen Bildungsanbieter ubiMaster.

Investition in die Zukunft

„Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für den beruflichen und gesellschaftlichen Lebensweg. Um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, ihre persönlichen Talente und Ressourcen zu entwickeln, ist ein gleichberechtigter Zugang zu Bildungsangeboten erforderlich“, begründet Sparkassenvorstand Wilfried Röth das Engagement.

„Fehlende Bildung birgt ein hohes Armutsrisiko. Angesichts knapper öffentlicher Kassen und begrenzter Mittel für Förderung sind viele junge Menschen gefährdet, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verlieren – und damit ihre Chancen auf eine positive Lebensgestaltung. Als gemeinwohlorientierte Sparkasse und bedeutender Ausbildungsbetrieb unserer Region fördern wir deshalb Aktivitäten, die zu wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe befähigen“, so Röth.

„Viele Familien spüren die Auswirkungen der Inflation, die finanziellen Spielräume werden kleiner. Darunter sollten Bildungschancen nicht leiden. Somit ist unser kostenloser Mehrwert für die einen eine Ergänzung zu vorhandener Hilfe und für andere ein Einstieg in die Eins-zu-eins-Unterstützung.“

Nach Angaben von Lern-Fair, einer Initiative für mehr Bildungschancen in Deutschland, benötigen 440.000 junge Menschen schulische Unterstützung, können sich diese aber nicht leisten. Dies führte nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung dazu, dass 2021 insgesamt 47.500 Jugendliche die Schulzeit ohne Abschluss beendeten.

„Jeder junge Mensch ohne Schulabschluss ist einer zu viel“, sagt Wilfried Röth. „Durch unsere Kooperation mit ubiMaster erhöhen wir die Bildungschancen und leisten einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit in unserer Region und bieten ein ergänzendes digitales Angebot, welches ohne große Hemmschwelle und anonym ergänzend neben die verschiedenen lokalen Angebote tritt.“

Über ubiMaster

Mit der ubiMaster-App können Schülerinnen, Schüler und Auszubildende unbegrenzt lernen, und zwar wann und so oft sie wollen. Um das benötigte Wissen wirkungsvoll zu vermitteln, setzt ubiMaster auf Dialog in Echtzeit. Das bedeutet: Die Inhalte werden nicht durch vorproduzierte Videos vermittelt, sondern im direkten Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. In individuellen Eins-zu-eins-Gesprächen erhalten Schülerinnen und Schüler Antworten auf jede Frage.

Wenn etwas im Unterricht nicht verstanden wurde oder es bei den Hausaufgaben nicht weitergeht, können über die App Fragen gestellt oder Aufgaben hochgeladen werden. Die Nachhilfelehrerinnen und -lehrer melden sich per Chat oder Video und helfen weiter. Die App enthält zudem Übungsaufgaben im Quizformat, mit denen Lerninhalte gefestigt werden können. Alle Fragen und Aufgaben sind im Archiv der App abrufbar, so dass bei Klausurvorbereitungen darauf zurückgegriffen werden kann.

Zugangscode per Post

Inhaberinnen und Inhaber eines „meinKonto“ mit aktiver Mitgliedschaft im KNAX-Klub oder S-Club erhalten einen Brief mit der Einladung und dem Zugangscode für ubiMaster. Alternativ kann der Code auch über den persönlichen Kundenberater bzw. die Kundenberaterin angefragt werden.