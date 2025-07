Kostenloser Vortrag zur Bestattungsvorsorge

Der Malteser Hilfsdienst in Kevelaer setzt seine Vortragsreihe zu rechtlichen Vorsorgethemen fort und lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem kostenlosen Fachvortrag zum Thema Bestattungsvorsorge ein.

Was passiert im Todesfall? Wer trifft Entscheidungen, wenn nichts geregelt ist? Und wie kann man selbstbestimmt vorsorgen? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer neuen Vortragsreihe zur Bestattungsvorsorge, die am Donnerstag, 24. Juli 2025, um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Malteser Hilfsdienstes, Ossenpaß 14, 47623 Kevelaer, stattfindet.

Das Angebot richtet sich an alle, die sich frühzeitig und umfassend mit dem Thema auseinandersetzen möchten – sei es für sich selbst oder für Angehörige. Als ausgewiesener Fachmann aus der Praxis steht Alexander Meier vom Bestattungshaus Keunecke zur Verfügung. Er wird alle Einblicke in rechtliche, organisatorische und persönliche Aspekte der Vorsorge geben und steht selbstverständlich für alle persönlichen Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten wird um eine vorherige Anmeldung unter Angabe der teilnehmenden Personenzahl gebeten.

Interessierte können sich per E-Mail an mitgliederwesen.muenster@malteser.org oder telefonisch unter 0251 97 121-91 anmelden.

Warum ist das Thema so wichtig?

„Bestattungsvorsorge ist ein sensibles, aber wichtiges Thema. „Sich frühzeitig mit der eigenen Bestattungsvorsorge auseinanderzusetzen, bedeutet nicht nur, persönliche Wünsche festzuhalten, sondern auch, Angehörige im Ernstfall zu entlasten. Wer vorsorgt, schafft Klarheit, vermeidet Unsicherheiten und ermöglicht einen würdevollen Abschied nach den eigenen Vorstellungen.“, sagt Alexander Meier, Fachberater des Bestattungshauses Keunecke.

Der Vortrag bildet den Abschluss einer dreiteiligen Informationsreihe der Malteser Kevelaer zu wichtigen Vorsorgethemen. Die Veranstaltungen zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie Testament und Nachlassgestaltung fanden bereits unter großem Interesse statt.