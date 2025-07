Kooperation: Gesamtschule und Jobkick Niederrhein

Gute Kontakte zu Unternehmen in der Region und damit klare berufliche Perspektiven nach dem Schulabschluss sind das Ziel der jetzt beschlossenen Kooperation zwischen der Gesamtschule Kevelaer, der Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt und der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ für das Jobkick-Niederrhein-Event am 26. November im Bühnenhaus.

Die Gesamtschule wird mit sämtlichen Schülerinnen und Schülern in der Berufsorientierung am Event teilnehmen.

Noch können sich Unternehmen einen persönlichen Kicker im Bühnenhaus sichern. Schnell sein lohnt sich: Zwei Drittel der Plätze sind vergeben und in den Sommerferien werden die Vorstellungsvideos gedreht.

„Der persönliche Austausch mit Unternehmen ist in der Berufsorientierung von großer Bedeutung.

Von Jobkick Niederrhein versprechen wir uns für unsere Schülerinnen und Schüler eine erfrischende Abwechslung, gute Chancen auf Praktikums- und Ausbildungsplätze und ehrliche Gespräche zu beruflichen Perspektiven“, erklärt Schulleiter Christoph Feldmann die Beweggründe für die jetzt beschlossene Zusammenarbeit.

Lehrer Johannes Terhorst war im letzten Jahr bereits bei der Jobkick-Veranstaltung in Geldern und ergänzt:

„Das Event hat einen lockeren Rahmen, das hilft beiden Seiten, schnell ins Gespräch zu kommen. Dazu tragen im Vorfeld auch die gut gemachten Unternehmensportraits auf der Jobkick-Plattform bei. Wir können die kurzen Videos nutzen und die jungen Menschen aktiv auf den Austausch mit den Firmen vorbereiten.“

Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler freut sich über die Kooperation:

„Die Fachkräfteentwicklung in der Region ist eine zentrale Zukunftsherausforderung für den Wirtschaftsstandort Niederrhein. Schülerinnen und Schüler mit Firmen in der Region in direkten Kontakt zu bringen und so berufliche Perspektiven vor der eigenen Haustür aufzuzeigen, bietet dabei eine große Chance, Potenziale zu binden. Wir freuen uns daher, dass namhafte Unternehmen aus der Region die Chance von Jobkick nutzen und sich die persönlichen Kontakte mit den jungen Menschen nicht entgehen lassen“

, zeigt sich Pichler zufrieden.

„Ich freue mich, dass unsere Gesamtschule sich aktiv mit ihren Schülerinnen und Schülern am Event beteiligen wird. Die Schülerinnen und Schüler können die Weichen für die Zukunft stellen und für die Unternehmen ist eine große Anzahl Schülerkontakte sichergestellt.“

Neben den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule werden junge Ausbildungsplatzsuchende aus der ganzen Region zum Event eingeladen und auch das lokale Gymnasium wird Schülerinnen, Schüler und Eltern aktiv über die Möglichkeiten von Jobkick Niederrhein informieren.

„Wer das Rundum-Sorglos-Paket für Azubimarketing von Jobkick Niederrhein nutzen möchte, sollte also jetzt schnell sein“, erklärt Anne van Rennings, Regionalmanagerin der LEADER-Region, und freut sich:

„Zwei Drittel der Kickertische sind bereits vergeben. Die Unternehmensportraits werden in den nächsten Monaten gedreht und gehen bereits kurz nach den Sommerferien online.“

„Jobkick Niederrhein“ ist ein Projekt der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ mit den Wirtschaftsförderungen von Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal.

Es wird zu 70 Prozent mit Mitteln der EU und des Landes NRW gefördert und findet im jährlichen Wechsel in jeder der Kommunen einmal statt. Die verbleibenden Kosten setzen sich aus einer Kofinanzierung der Kommunen und Teilnahmebeiträgen der Unternehmen zusammen.

Jobkick Niederrhein 2025 findet am Mittwoch, 26. November, von 17 bis 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt.

Am Vorabend des Events gibt es einen Impuls- und Netzwerkabend für die beteiligten Firmen.

Informationen und Anmeldung gibt es auf www.jobkick.app.