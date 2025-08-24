Konzert im Priesterhaus

„Alles hat mittlerweile schon etwas Routine“, berichtet Luise Dicks. Gemeinsam mit Lukas Boetselaars und Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten bildet sie den Kopf eines jungen Organisationsteams. Mit den dreien engagieren sich die Jugendlichen aus der Jugendarbeit an St. Marien. Die Leiterrunden der Ameland-Lager, die Messdienerleiterrunde, alle sind wieder dabei, wenn es heißt: zupacken.

Bevor der Kölner Singer & Songwriter SCHLOEMER im historischen Speisesaal des Priesterhauses mit seiner Band mit dem Konzert beginnen kann, muss viel passieren.

„Wir räumen alle 40 großen Tische aus dem Saal“, so Dicks. „Das Ergebnis ist ein wunderbarer und besonderer Raum“, ergänzt Bastian Rütten. „Der Raum bekommt einen noch einmaligeren Charme und viel Weite.“

In der Mitte dieses Saales bekommt Schloemer, alias Sebastian Schlömer, seine Bühne. Begleitet wird er von seiner Band am Flügel, der Gitarre, dem Bass.

„Das Besondere“, so Rütten, „sind die Arrangements. So gehören neben dem Schlagzeug auch Streicher dazu. Geige, Bratsche und Cello.“

Genau das zeichnet Schloemer aus. Die Musik und die Texte sind handgemacht. Sie singen vom Leben in allen Facetten. Vom Lieben, den großen Gefühlen, vom Tanzen und am Ende vom Menschen.

Alle Mitglieder der Band sind studierte Musiker und das merkt man auch. Vor allem aber merkt man die Freude, die sie beim Musizieren haben.

„Für uns war das im letzten Jahr ein Versuch“, so Pastoralreferent Bastian Rütten. „Das Ergebnis war ein fantastischer und besonderer Abend, dazu noch in einmaliger Atmosphäre. Wann kann man den Speisesaal schon so erleben?“

So kam die Idee auf, den Abend zu wiederholen, und das passiert nun. Am Freitag, 5. September 2025, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr über die Pforte des Priesterhauses am Kapellenplatz.

„Die Karten sind natürlich den Möglichkeiten des Saals angepasst“, sagt Lukas Boetselaars. Rund 130 Gäste werden am Ende um die Band herumsitzen. Mitten in historischem Ambiente und umhüllt von toller Musik.

Wenige Eintrittskarten zum Preis von 22 Euro sind noch im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz erhältlich oder im Onlineshop der Kirchengemeinde unter www.wallfahrt-kevelaer.de.

Wie im Vorjahr ist auch ein weiteres klar: Alle Erlöse kommen der Jugendarbeit zugute. Die Jugend wird an diesem Abend auch für einen Getränkeausschank sorgen.