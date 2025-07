Konzert: Do You Hear the People Sing?

Die Städtepartnerschaft Kevelaer – Bury St. Edmunds wurde im März 1981 offiziell zwischen den Verantwortlichen dies- und jenseits des Kanals besiegelt – und sie wurde über Jahrzehnte immer wieder mit Leben gefüllt.

Gerade in den letzten Jahren konnten sich die Verantwortlichen in Kevelaer über einen regen Austausch auf verschiedenen Ebenen freuen. Die Städtepartnerschaft wird am Wochenende des 23. und 24. August hautnah erlebbar – sie wird zur „Partnerschaft zum Anfassen“.

Der Theaterchor Niederrhein darf zwei Chöre aus Bury St. Edmunds, den Newmarket Community Choir und den Bethany Barber Choir, zu einem Gemeinschaftskonzert im Konzert- und Bühnenhaus begrüßen.

Drei Chöre – zwei Länder – ein Konzert – und dieses gemeinschaftliche Miteinander wird nicht zu überhören sein. „Do You Hear the People Sing?“ ist das Konzert überschrieben, welches bereits im Oktober 2023 unter gleichem Namen zweimal das Konzerthaus „The Apex“ in Bury St. Edmunds zu füllen wusste.

Und – es sind diese Begegnungen, die über das gemeinsame Singen hinausgehen – das Erlebnis, am jeweiligen Veranstaltungsort gemeinsam unterwegs zu sein, die Verständigung in Deutsch und Englisch, der Austausch mit den Musikern auf Niederländisch, das Verbindende notfalls „mit Händen und Füßen“ lässt bereits bei den Gemeinschaftsproben jede Distanz vermissen und führt schon hier zu einer launigen Stimmung, ohne die Ernsthaftigkeit der musikalischen Erfordernisse zu vernachlässigen.

„Werden Sie Teil einer grenzüberschreitenden Begeisterung, erleben Sie die Sängerinnen und Sänger mit ihren jeweiligen Stärken in unterschiedlichen Genres und verbindenden Liedern, lassen Sie sich als Publikum mitreißen von der Leichtigkeit und Heiterkeit dieser Begegnung“, so die Verantwortlichen von Partnerschaftsverein und Theaterchor.

Am 23. und 24. August werden mehr als 150 Sängerinnen und Sänger die Bühne im Konzert- und Bühnenhaus füllen – die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die noch restlichen Plätze im Saal füllen – dann wird die Begegnung der Chöre eine „hautnahe Begegnung“, eine mit Leben gefüllte Städtepartnerschaft, die die Menschen in den Partnerstädten emotional verbindet.

Die Konzerte finden am Samstag, 23. August, 19 Uhr, und am Sonntag, 24. August, 16 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt.

Karten sind zum Einzel-Preis von 15 Euro in der Tourist-Info am Solegarten und an der Kulturkasse im Konzert- und Bühnenhaus erhältlich, oder direkt im Ticket-Shop https://kevelaer.comtec-web.de/Details.aspx?EventID=572&Kat=0.