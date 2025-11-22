Konzert der Jungen Streicher Kevelaer

Bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert am 30. November 2025 präsentieren die Streichmäuse, die Cappella Piccola und das Jugendstreichorchester der Jungen Streicher Kevelaer e.V. unter der Leitung von Maren und Thomas Brezinka ein temperamentvolles Programm mit Musik aus drei Jahrhunderten. Die Veranstalltung beginnt um 12:00 Uhr und findet im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtstadt Kevelaer statt. Begrenzter Kartenvorverkauf ist im Niederrheinischen Museum Kevelaer. Tageskarten gibt es im Bühnenhaus. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person.