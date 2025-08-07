Der Busman Kontraste

Beim Lesen der letzten Ausgabe von unserem Bläche, Mechel, da wurde mir wieder mal bewusst, wie wertvoll unsere kleine Zeitung ist.

Der Nachruf auf Bert Gerresheim von Delia Evers war so einfühlsam und inhaltsreich, dass ich jeden Satz aufmerksam gelesen habe. Für mich stellt er eine sprachliche Meisterleistung dar. So, das musste mal gesagt sein.

Das Leben in Kevelaer geht aber weiter. Zum neunten Mal findet die Atempause statt. Ein wahrer Grund zur Freude für Jung und Alt.

Da kommt unser Solegarten mal wieder richtig zur Geltung.

Was mich besonders beeindruckt, ist der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer, Kursleiter und das Engagement der Volksbank und von Edeka Brüggemeier, ohne die so ein Großereignis nicht zu stemmen wäre.

Kennst du noch den Schlager: „Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer, so wie früher einer war?“

Na, diesmal scheint es der Fall zu sein: drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein, so war das doch in der letzten Zeit.

Oder, wie der Niederländer sagt: „Das Leben ist kein Lolletje, Parapluie, Parapluie, Parasoletje.“ Regenschirm, Regenschirm, Sonnenschirm.

Aber für die At…