Konstituierende Sitzung des Rates

Der neu gewählte Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist am Dienstag, 04.11.2025, erstmalig zusammengetreten, um für die neue Legislaturperiode die entsprechenden Ämter und Ausschüsse zu wählen. Dazu schreibt der Fraktionspressesprecher der CDU, Simon Verhülsdonk: „Wir als Kevelaerer CDU-Fraktion konnten nach konstruktiven Gesprächen mit den anderen Fraktionen folgende Posten für die kommenden 5 Jahre besetzen: Dr. Jutta Bückendorf (1. stellvertretende Bürgermeisterin), Hubert van Meegen (2. stellvertretender Bürgermeister) und Hans Georg Knechten (3. stellvertretender Bürgermeister) (Foto oben, mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, v.l.).

Des Weiteren konnten wir erneut für alle sechs Ortschaften die Ortsvorsteher vorschlagen: Peter Hohl (Kevelaer), Martin Brandts (Kervenheim), Johanna Ambrosius (Kleinkevelaer), Paul Schaffers (Twisteden), Guido Küppers (Wetten) und Erich Reiser (Winnekendonk) (Foto unten, mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, v.l.).

Auch in den weiteren Ausschüssen werden wir künftig durch unsere Stadtratsmitglieder und sachkundigen Bürger stark vertreten sein, um uns den anstehenden Herausforderungen zu stellen und die politische Arbeit für Kevelaer weiter voranzutreiben.

Wir sind sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen im Rahmen der Abstimmungen und das Engagement der gesamten Ratsfraktion für die kommende Arbeit im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer.“