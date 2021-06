Kompetente Infos zu Lastenrädern und zum Stadtradeln

Dass das Fahrrad nicht nur für den Weg zur Arbeit oder in der Freizeit das Verkehrsmittel der Wahl sein kann, dafür warben Klimaschutzmanagerin Lea Heuvelmann und Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth am Freitag, 25. Juni 2021, auf dem Antwerpener Platz. Edeka Brüggemeier hatte dazu einen durchschnittlichen Wochenendeinkauf in einen Einkaufswagen gepackt – und den konnte man dann mal in ein Lastenrad umladen, um zu testen, ob so ein Rad eine Transport-Alternative sein könnte.

Großes Interesse zeigten die Kevelaerer*innen aber nicht nur an einer Probefahrt mit der Dreirad-Fiets, sondern auch an der Teilnahme am „Stadtradeln“, das in diesem Jahr unter dem passenden Motto „Mit dem Rad zum Einkaufen“ steht. Also gab es neben Infos zum Lastenrad und einer kleinen Probefahrt über den Parkplatz auch noch jede Menge Infos der Expertinnen zum Thema Mobilität und Klimaschutz.

Wer sich weiter informieren oder für ein Förderprogramm für Lastenräder anmelden möchte, findet alle Infos auf der Internetseite der Stadt Kevelaer.