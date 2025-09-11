Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung wurden Pläne für einen neuen Markt vorgestellt Kommt REWE zurück nach Kevelaer?

/ von Lisa Schweren

Hier könnte der neue Markt entstehen. Foto: LS

Vor etwas mehr als einem Jahr schloss die REWE-Filiale am Roermonder Platz und damit verließ der REWE-Konzern Kevelaer ganz. Nicht ganz freiwillig, wie Peter Gumbrich, Expansionsleiter der REWE Dortmund, am Dienstag, 9. September 2025, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung verriet.

Der Standort am Roermonder Platz konnte den heutigen Ansprüchen an einen Vollversorger nicht mehr genügen. Die baulichen Aspekte, die Parksituation sowie die Lage waren nicht mehr zeitgemäß, so Gumbrich. „Der alte Standort hat nicht die Qualität gezeigt, die wir leisten können“, führte er weiter aus. Doch, so betont er, sei der REWE Dortmund der Standort Kevelaer wichtig und man würde gerne zurückkehren. Dies solle in Zusammenarbeit mit dem Bauprojektentwickler„RATISBONA“ aus Regensburg möglich gemacht werden.

Johann Harputluoglu, Projektentwickler bei Ratisbona, erklärt, dass die Firma sich seit 40 Jahren ausschließlich auf den Bau von Lebensmittelmärkten konzentriere und dass sie im vergangenen Jahr 15 Märkte fertigstellen konnte. Damit sei Ratisbona ein verlässlicher Partner für ein solches Projekt. Hier am Niederrhein bauten sie zum Beispiel den neuen EDEKA-Markt in Nieukerk. Ziel von Ratisbona sei es, die ,grünsten‘ Märkte Deutschlands zu bauen. Dazu gehören Photovoltaikanlagen auf den Däc…