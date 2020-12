Obwohl coronabedingt in den letzten Monaten viele Termine abgesagt werden mussten, hatte die Kolpingsfamilie Kevelaer zu Beginn des Monats allen Grund zur Freude. Nach der Abendmesse zum Kolpinggedenken in der Basilika am Freitag, 4. Dezember 2020, konnten acht Neue in die Gemeinschaft aufgenommen werden.