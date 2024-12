Kollision zwischen Wohnmobil und LKW

Am Montag, 23. Dezember 2024, kam es gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung Schloss-Wissener Straße/Et Grotendonk zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein 77-jähriger Fahrer eines Wohnmobils Mercedes Benz Sprinter mit Anhänger befuhr die Straße Et Grotendonk in Richtung der Schravelner Straße. An der Kreuzung mit der Schloss-Wissener-Straße missachtete er offensichtlich das dortige STOP-Zeichen und missachtete damit die Vorfahrt eines 49-jährigen Fahrers eine Lastkraftwagen der Marke Mercedes, welcher auf der Schloss-Wissener-Straße von Weeze kommend in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, dabei wurde der 77-jährige aus Kevelaer leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.