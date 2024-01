Kollision zwischen Pedelec und E-Scooter

An der Rheinstraße / Schravelen in Kevelaer kam es bereits am Freitag, 26. Januar 2024, gegen 07:50 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 28-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in Fahrtrichtung Winnekendonk, als ihr aus der Gegenfahrtrichtung (somit aus Fahrtrichtung Kevelaer) ein unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer auf einem schwarzen E-Scooter entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmenden frontal miteinander.

Während der E-Scooter noch einige Meter weiterfuhr und dann seine Fahrt stoppte, stürzte die Frau zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach Angaben der Frau, sei der männliche E-Scooter Fahrer auf sie zugekommen und habe seine Hilfe angeboten, welche die Frau aber ablehnte. Daraufhin habe sich der Mann, welchen die Frau nicht näher beschreiben konnte, von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.