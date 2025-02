Kollision im Gegenverkehr

Am Dienstag, 4. Februar 2025, kam es gegen 14.10 Uhr an der Straße “Hestert” in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 37-jähriger Mann aus Xanten befuhr mit einem schwarzen VW Golf die Straße “Hestert” aus Fahrtrichtung Kervenheimer Straße kommend und damit in Fahrtrichtung Balberger Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein entgegenkommender Pkw zu weit auf die Fahrbahn des Xanteners, wo es dann zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des schwarzen VW Golf beschädigt, während sich der andere Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben des 37-jährigen Xanteners um eine bronzefarbene Mercedes A- oder B-Klasse gehandelt haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Geldern unter 02831 1250 entgegen.