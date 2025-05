Kollision im Gegenverkehr

An der Twistedener Straße in Kevelaer kam es am Donnerstag, 8. Mai 2025, gegen 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 42-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem dunkelgrauen Ford B-Max die Twistedener Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße.

Nach Angaben der Frau stoppte sie ihr Fahrzeug nach einer baulichen Fahrbahnverengung, weil ein entgegenkommendes Fahrzeug die Straße sehr weit mittig befuhr.

Obwohl die Frau ihre Fahrt stoppte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches sich anschließend in Fahrtrichtung Gelder Dyck entfernte. Durch die Kollision wurde der dunkelgraue Ford B-Max am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug, in welchem sich ein männlicher Fahrer befunden haben soll, um einen silbernen oder hellgrauen VW Polo IV (Baujahr: 2001 -2005) handelte.

Im Rahmen der Ermittlungen wird nach aktuellem Stand zudem davon ausgegangen, dass das Außenspiegelglas auf der Fahrerseite des Polos fehlt oder beschädigt wurde.

Zeugen melden sich bitte Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.