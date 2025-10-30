Der Theaterverein Gemütlichkeit Kervenheim zeigt „Piraten, Ahoi!“ Köstlicher Bananenschnapsspaß

/ von Michael Nicolas

Kaum steht der Bananenschnaps auf dem Tisch, wird‘s richtig lustig. Foto: nick



Allein schon die Tatsache, dass in dem Theaterstück „Piraten, Ahoi!“ von Andreas Wening nicht weniger als 13 Rollen zu besetzen sind, nötigt dem geneigten Betrachter schon mal Respekt ab. Und das Ensemble des Theatervereins Gemütlichkeit schaffte es unter der Regie von Spielleiterin Michaela Leisten einmal mehr, das geplante Chaos auf der Bühne zunächst geschickt aufzubauen, um es dann wieder charmant in Lacher aufzulösen. Der Premierenabend in der Winnekendonker ÖBS unterhielt die zahlreichen Gäste jedenfalls bestens.

Zu Beginn müssen erst einmal einige Erklärungen her, um die handelnden Personen vorzustellen. Doch schon der Putzfimmel von Sigrid (Michaela Leisten) und die lakonischen Kommentare der Tochter Kerstin (Laura Slodczyk) und des Ehemannes Peter (Stefan Spittmann) sorgen für die ersten Lacher. Die verstärken sich noch, wenn erst ein Piratenkapitän (Georg Werner) samt Leichtmatrosin (Verena Swaghoven) auf der Matte stehen. Dann nimmt das Lustspiel Fahrt auf, zumal vor dem Fenster ein Affe die Sahnetorte ruiniert, der eigens einbestellte Arzt (Karl-Heinz Brouwers) auch nicht wirklich weiterhelfen kann und drei saubere Damen (Gisela Franzen, Cäcilia Horlemann und Ulli Holtmann) schon auf dem Sprung zum Putzteufel-Kaffeekränzchen sind.

Letzteres ist es dann auch, was den zweiten Akt so richtig schön ausufern und die Amateurschauspielerinnen und -schauspieler zu Höchstform auflaufen lässt. Denn mit der neuen Nachbarin Vicky (Anne Ophey) kommt frischer Wind aus den Tropen hinzu – und auch Bananenschnaps, der die saube…