Königsgalaball mit Freunden

Der Königsgalaball ist für den Schützenkönig der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk immer etwas Besonderes. In diesem Jahr feiert Frank Berretz genau 35 Jahre nach dem sein Vater, Ernst Berretz, Minister war, seinen Königsgalaball.

Bei schönstem Sommerwetter zogen nach der Kirmeseröffnung 260 Mitglieder von Bruderschaften und Gilden, sowie die Ehrengäste, zum Königshaus an der Molkereistraße. Dort wurde zu Ehren des Hofstaates das Fahnenschwenken durchgeführt. Das Königspaar Frank und Annegret Berretz, das Ministerpaar Karl-Heinz Fischer mit seiner Frau Therese, der Jugendprinz Phil Berretz, sein Adjutant Tobias Ludwig, die Schülerprinzessin Marie und ihre Adjutantin Anni strahlen bei der Parade mit der Sonne um die Wette.

Nach dem Einzug ins vollbesetzte Kirmeszelt wurden vom Präsidenten der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk, Markus Schink, die Hofstaaten der Bruderschaften vorgestellt. Er gab auch den Hinweis an die Zeltbesucher: „Nur wenn wir alle an den dörflichen Veranstaltungen teilnehmen, kann auch die Dorfgemeinschaft und die Vielfalt der Veranstaltungen erhalten bleiben.“

Anschließend hat er dann in niederländischer Sprache die Schutterij St. Martinus aus Maasbree und die Schutterij Ons Genoegen aus Siebengewald begrüßen können. Schützenwesen kennt keine Grenzen und so wurde bis in die frühen Morgenstunden „Allemal van links naar rechts“ gefeiert. Für die niederländischen Schützenfreunde war der Königsgalaball somit ebenso ein besonderes Erlebnis und sie fiebern schon dem nächsten Jahr entgegen.