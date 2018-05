Die Schützen der St. Petrus Bruderschaft Wetten 1643 e.V. bildeten ein Spalier und König Josef Claßen (Schützen- und Knoasekönig) mit seiner Königin Maria Büren, das Ministerpaar Nicole und Paul van Bebber sowie Ulla und Hermann Voss zogen zum Königsgalaball in den Festsaal ein. Zum 375. Bruderschaftsjubiläum war der Knoasesaal, wo sonst immer die Feierlichkeiten der Bruderschaft stattfinden, für die 300 Gäste zu klein. Hier zeigte sich dann wieder, was es heißt: „Wir leben Wetten“. Der Reiterverein „von Bredow“ Wetten e.V. mit seiner Vorsitzenden Annette van Stephoudt und seinem designierten Festkettenträger 2018 „Bomber“ (Georg van Bebber), hatten keinen Moment gezögert: „Die Reithalle könnt ihr haben. Wir sind Wetten. In zwei Jahren werden wir 100 Jahre alt, dann helft ihr uns.“ Neben der Bereitstellung der Halle unterstützten die Reiter die Bruderschaft auch bei der Gästebewirtung.