Kölsche Abend in Kevelaer

Am 10. September 2022 erhält der Karneval Einzug in der Wallfahrtsstadt: Zum ersten Mal haben sich die beiden Kevelaerer Karnevalsvereine (Karnevalsjugend Kevelaer e.V. und VFR Blau-Gold Kevelaer e.V.) zusammengetan und veranstalten einen „Kölsche Abend“. In der Josef-Schotten-Schützenhalle Kevelaer werden drei verschiedene Bands ab 19.11 Uhr mit den Gästen feiern.

Für die musikalische Untermalung haben die Vereine die Kölner Bands „Fiasko“ (Foto) und „Funky Marys“ engagiert. Beide Bands sind seit Jahren im Kölner Karneval aktiv und sorgen bei ihren Auftritten für beste Stimmung. Abgerundet wird das Programm von der Coverband „Wiesnkönige“, die ein großes Repertoire an Partymusik mitbringt. Zwischen den Live-Künstlern werden außerdem DJs für kölsche Karnevalsmusik sorgen.

Bei der Veranstaltung wird‘s ein Getränkeangebot mit u.a. Pittermännchen sowie einige Speisen geben. Diese können vor Ort erworben werden und dienen der Unterstützung der beiden Vereine. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Eintrittskarten können zu einem Preis von 20 Euro bei den Kevelaerer Unternehmen „Haar Studio Creativ“ und „Euronics Heckens“ erworben werden. Der Bezug von Tickets über die beiden Vereine ist ebenfalls möglich.