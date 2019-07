Kochfreunde machen Ausflug

Vom 20. bis 23. Juni machten die Kevelaerer Kochfreunde einen Ausflug in den Harz.

Nach der mit Akkordeon und frohen Liedern verbrachten Reise kam die etwa 20 Mitreisenden in Stolberg an. Auf einer kleinen Ortsbesichtigung konnten sie sich ein Bild der alten Fachwerkhäuser machen, die aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Am nächsten Tag standen Quedlingburg, der Auerberg und Schwenda auf dem Programm. In Schwenda stand besonders die Kirche St. Cyriakus im Mittelpunkt, die das Vorbild der Frauenkirche in Dresden war. In Genrode wurde anschließend die Kuckucksuhr besichtigt, in Quedlingburg der Marktplatz und in Thale der Hexentanzplatz, wo einige Mitreisende auch eine rasante Bobfahrt antraten.

Am folgenden Tag wurde die Harzköhlerei Stemberghütte in Hasselfelde besichtigt und in Wernigerode das Stadtfest und die Brockenbahn besucht. Mit der Heimreise und einer Station in Goslar ging für die Kochfreunde die Harzreise zu Ende. Die Stimmung war bestens und die Köche haben oft und gern, etwa abends auf der Hotelterrasse, auch ihr Gesangstalent bewiesen.