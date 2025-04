KoBü-Flimmern startet in eine neue Runde

Die Osterferien stehen vor der Tür. Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus jeden Mittwoch in den Ferien in einen großen Kinosaal. Kleine und große Besucher können es sich mit einem kühlen Getränk und Popcorn gemütlich machen und einen spannenden Familienfilm genießen.

Ein frecher Hase auf Abenteuern

In der ersten Ferienwoche trifft ein schelmischer Hase auf seinen Erzfeind, den strengen Mr. McGregor, der seinen Garten vor Naschattacken schützen will. Doch als der junge Mann das Haus seines verstorbenen Onkels erbt, eskaliert der Kampf zwischen Mensch und Tier – bis eine unerwartete Freundschaft entsteht. Dieses turbulente Abenteuer wird am 16. April 2025 um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus gezeigt.

Ein Haus voller Wunder und ein großes Rätsel

Am 23. April 2025 können sich kleine Kinofans auf eine zauberhafte Reise begeben. Die Familie Madrigal lebt in einem magischen Haus, indem jedes Mitglied eine besondere Gabe besitzt – außer Maribel. Als die Magie ihrer Geschwister zu schwinden droht, erkennt sie, dass nur sie ihre Heimat retten kann. Wird es ihr gelingen? Diese spannende Frage klärt sich um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter der Telefonnummer 02832 122-991 erfragt werden. Eintrittskarten inklusive „Wundertüte“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob und der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus erhältlich. Im Ticketpreis von 5 Euro sind Snacks und ein Getränk enthalten. Beim zweiten Besuch des Ferienkinos kann ein einfaches Ticket für 1 Euro erworben werden. Gruppen ab zehn Personen können bereits beim ersten Besuch das einfache Ticket kaufen.