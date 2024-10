KoBü-Flimmern in den Herbstferien

In den Herbstferien verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus jeden Mittwoch um 10.30 Uhr in einen großen Kinosaal. Kleine Kinofans erwartet außerdem eine Wundertüte mit kleiner Überraschung, die im Ticketpreis von 5 Euro enthalten ist.

Am 16. Oktober begibt sich ein Mädchen mit magischen, endlos langen Haaren auf ein Abenteuer, nachdem sie in einem Turm gefangen gehalten wurde. Mit Hilfe eines charmanten Diebes, der zufällig in ihren Turm stolpert, flieht sie vor ihrer überfürsorglichen „Mutter“. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise voller gefährlicher Abenteuer, lustiger Begegnungen und unerwarteter Freundschaften. In einem Animationsfilm am 23. Oktober kehrt ein außergewöhnliches Baby, das gleichzeitig ein knallharter Geschäftsmann ist, zurück. Um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, begibt er sich zusammen mit seinem älteren Bruder auf eine geheime Mission in den Kindergarten. Dabei decken sie einen Plan auf, der das Verhalten von Kindern weltweit beeinflussen könnte.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter Tel. 02832 122-991 erfragt werden. Eintrittskarten inklusive „Wundertüte“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Darin enthalten sind Snacks und ein Getränk. Beim zweiten Besuch des Ferienkinos kann ein einfaches Ticket für 1 Euro erworben werden. Gruppen ab zehn Personen können bereits beim ersten Besuch das einfache Ticket kaufen.