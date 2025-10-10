KoBü-Flimmern in den Herbstferien

Ferienzeit heißt Kinozeit in der Wallfahrtsstadt Kevelaer! Auch in den Herbstferien wird jeden Mittwoch um 10.30 Uhr ein spannender Kinofilm auf der großen Leinwand im Konzert- und Bühnenhaus gezeigt.

Familien mit Kindern können sich auf kühle Getränke, leckeres Popcorn und eine „Wundertüte“ mit Überraschung freuen – alles im Ticketpreis von 5 Euro enthalten.

Ein fauler Kater auf großer Mission

Ein gemütlicher Kater führt ein entspanntes Leben bei seinem Herrchen – bis er eines Nachts zusammen mit seinem Freund entführt wird. Dabei begegnet er seinem lange verschollenen Vater und wird unfreiwillig in einen Überfall verwickelt. Unterwegs erkennt er, was Familie und Freundschaft wirklich bedeuten. Dieser Kinofilm wird am 15. Oktober 2025 im Konzert- und Bühnenhaus gezeigt.

Am 22. Oktober 2025 können sich Kinofans auf ein tierisches Abenteuer freuen. Ein Mädchen bekommt einen kleinen roten Welpen geschenkt, der über Nacht zu einem riesigen Hund heranwächst. Während sie versucht, den Hund vor neugierigen Nachbarn und gierigen Unternehmen zu beschützen, entdeckt sie, dass Freundschaft und Zusammenhalt stärker sind als alles andere.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter der Telefonnummer 02832 122-991 erfragt werden.

Tickets inklusive „Wundertüte“ sind zum Preis von 5 Euro in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob, an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de erhältlich. Darin sind Popcorn, Weingummi, ein Getränk und eine kleine Überraschung enthalten.

Beim zweiten Besuch kann auch ein gewöhnliches Ticket für 1 Euro erworben werden.

Gruppen ab zehn Personen können auch beim ersten Besuch die Eintrittskarte ohne „Wundertüte“ erwerben.