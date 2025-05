Wenn auf dem Marktplatz der Bass wummert, die Menschen lachen und aus jeder Ecke Musik erklingt, ist klar: Es ist wieder Zeit fürs Knoaseschießen in Wetten! Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Schützen, Familien, Freunde und Neugierige rund um das Wahrzeichen des Dorfes – die berühmte Knoase.

Mitmachen durfte jeder ab 16 Jahren, sofern er oder sie drei Teammitglieder mitbrachte. Mit Teamgeist, Zielgenauigkeit und jeder Menge Spaß flogen Flügel, Kopf und Schwanz der Knoase nacheinander von der Stange. Die Treffer landeten:

Linke Flügel (die Knoas hat ja auf jeder Seite 2): Miriam Münks & Tobi Aymanns

Rechte Flügel: Jörg Peters & Tobi Steegmann

Kopf: Lisa Steegmann

Schwanz: Jona Ophey

Die Stimmung? Unvergleichlich!

Dann der große Augenblick: Verena Luig setzte den 131. Schuss – der letzte Teil fiel, und der Jubel war riesig. Gekrönt zur Knoasekönigin wurde sie gefeiert, wie es sich gehört – mit Musik, Getränken und bester Stimmung bis in die Nacht. Fazit: Ein Fest für alle Sinne und ein Abend, der in Erinnerung bleibt!

Tradition trifft Spannung – das Vogelschießen der St.- Petrus-Schützen

Am Sonntag ging’s direkt weiter – mit dem traditionellen Vogelschießen der St.-Petrus-Schützenbruderschaft, die dieses Jahr gleichzeitig festgebender Verein der Wettener Kirmes ist.

Das spürte man deutlich: Die Stimmung war besonders feierlich, der Marsch zur Vogelstange wurde von Musik und Applaus begleitet. Die ersten Preise waren schnell vergeben:

Linker Flügel: Marko Leuwen

Rechter Flügel: Michael Siebers

Kopf: Simon van Stephoudt

Stoß: Jan Neugebauer

Dann wurde es ernst. Wer holt den Rumpf? Viele waren bereit – und die Spannung war förmlich greifbar. Doch einer wollte es noch mal wissen: Wilfried „Roger“ Rogge, der amtierende König, trat immer wieder entschlossen an. Viele fragten sich: Holt er sich den Titel tatsächlich erneut?

Und dann – 17:45 Uhr, Schuss Nr. 294 – fiel der Vogel. Roger ist wieder König – zum dritten Mal insgesamt, zum zweiten Mal in Folge. Ein Novum in der Vereinsgeschichte! Seine Minister bleiben Arndt Stepholdt und Rainer von Tegelen.

Der Nachwuchs steht bereit – neue Prinzen und Prinzessinnen

Auch der Schützennachwuchs zeigte, was in ihm steckt. Beim Prinzenschießen traf Jakob Koesters ins Schwarze und wurde Schülerprinz. Schülerprinzessin auf Scheibe wurde Stella Ingenhaag. Die weiteren Treffer gingen an:

Linker Flügel: Jakob Koesters

Rechter Flügel: Hendrik Ingensiep

Kopf: Theo Baumgartl

Stoß: Bela Rosenstein

Die nächste Generation an Königsanwärtern steht also schon in den Startlöchern!

Fazit: Ob Knoase oder Vogel, König oder Prinz – Wetten hat wieder geliefert! Ein Wochenende voller Highlights, Gemeinschaft, Musik und guter Laune. Und mit diesem Auftakt darf man sich jetzt schon auf eine großartige Kirmes freuen – die St. Petrus-Schützen haben die Messlatte hochgelegt!

Glanzvoller Samstag in Wetten: Königlicher Umzug und Galaball als Höhepunkt

Das Fest geht in die nächste Runde! Am Samstag, 24. Mai 2025, zeigt sich König Roger Rogge gemeinsam mit seinem Ministerteam der Öffentlichkeit – ganz traditionell beim feierlichen Umzug durch den Ort. Begleitet wird das Königshaus von befreundeten Vereinen aus der Region, die mit ihrer Teilnahme den Umzug bereichern.

Am Abend folgt der krönende Abschluss: Der festliche Galaball beginnt um 20 Uhr. Für ausgelassene Stimmung sorgt die beliebte Band „Two for you“ – mitreißende Musik, Tanz und beste Unterhaltung sind garantiert. Wetten feiert – und wie!