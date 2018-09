»Knie, Schulter, Hüfte« – Den Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum auf diesen Dreiklang zu reduzieren, griffe gewiss deutlich zu kurz, aber der Melodik, mit der er diese drei Schwerpunkte seiner Arbeit auf einem Atembogen vorträgt, hört man deutlich die Begeisterung für sein Fach an, die einem schier unerschöpflichen Quell entspringen muss.

Langen Atem muss man auch haben, möchte man seinen vollen Namen einschließlich aller Titel und Prädikate in der ihm gebührenden Art und Weise vortragen: »Privatdozent Dr. med. habil. Lars Victor Baron von Engelhardt« – so wird ein jedes Türschild zur Sonderanfertigung. Letzteres war aber gewiss ein kleineres Problem, als für die insgesamt sechsköpfige Familie zu vernünftigen Bedingungen eine neue Heimstatt zu finden. Nach mehreren Anläufen funktionierte dieses in Kleve, wo sein ältester Sohn jüngst auch eingeschult wurde.

Kevelaer und Kleve sind die beiden Pole seiner Arbeit, ist doch der Schwerpunkt Orthopädie und Unfallchirurgie auf diese beiden Standorte aufgeteilt. Ein Team aus sieben Oberärzten und zwölf Assistenzärzten untersteht ihm, aber er macht deutlich, sich als »primus inter pares« zu verstehen, allem Gefälle an Rang und Erfahrung zum Trotz. Überhaupt spielt Menschlichkeit im besten Sinne für ihn eine große Rolle, kann sich fachliche Kompetenz doch nur dan…

