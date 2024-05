Gut besuchte ‚Vernissage Eduard Roijen‘ im „Haus te Gesselen“ in Wetten Knekelkinder laufen durchs Haus

/ von Geertje Wallasch

Begeistert lauschten die Gäste der Tochter des Künstlers im Garten. Foto: Matthias David

Der Platz vor dem Haus füllte sich sehr schnell mit Menschen, bevor die Ausstellung des Lebenswerkes Eduard Roijens am Freitagabend offiziell eröffnet wurde. Die Tochter des Künstlers, Sarah Roijen, wie auch die Besitzerin des historischen Hauses te Gesselen in Wetten, Petra Cleven, freuten sich über so viel Interesse.

In ihrer Begrüßungsrede stellte Cleven heraus, wie sehr sie sich freue, dass dies hier in ihrem Hause stattfindet, und wieviel helfende Hände sich gefunden hatten, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Cleven sei dankbar, dass sie dieses Haus von Ursula Keuck und ihrem Mann übernehmen durfte und führe die gute Tradition gerne fort, hier Kunstausstellungen stattfinden zu lassen. Letzlich seien es die Eheleute Keuck gewesen, die dieses schöne Haus vor dem Verfall bewahrt hätten, in dem sie nun leben dürften. Gerne lasse man die Menschen teilhaben an dem historischen Gebäude mit Führungen durch Haus und Parkgelände.

Für diese Ausstellung seien alle dem Organisator Matthias David dankbar. So habe sie sich schnell vorstellen können, dass die ‚Knekelk…