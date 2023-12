„Kneipp vereinT“ ist der Titel des neuen Programmhefts des Kneipp-Vereins Gelderland, denn so lautet das Motto der Kneipp-Bewegung für das kommende Jahr.

Fast 50 Kurse aus dem Bereich Bewegung und Entspannung sind in verschiedenen Zeitblöcken dargestellt, darunter Altbewährtes wie Pilates, Yoga, Reha-Sport und Entspannung mit Klängen. Neu ins Programm aufgenommen wird QiGong und Zilgrei. Auch zum Waldbaden ab April kann man sich bereits jetzt anmelden. Zur Outdoor-Bewegung gehören nach wie vor die Mittwochs-Radwanderungen, das Boulen sowie kurze und längere Wanderungen. Neu dabei sind außerdem Kräuterführungen im Kneippgarten sowie in der Natur. Es gibt viele Angebote, bei denen Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren spielerisch den bewussten Umgang mit der Natur lernen. Auch der Solegarten St. Jakob in Kevelaer wird in das Kneipp-Programm mit einbezogen. Bei dem Angebot des Vital-Programms und der Atempause ist der Kneipp-Verein mit qualifizierten Kneipp-Kräften mit dabei.

Außerdem soll das Singen wieder regelmäßig stattfinden. Drei Tagesreisen wurden für Mai, Juni und September geplant, sowie eine Mehrtagesreise nach Bad Lauterberg im Februar, bei der nur noch vier Plätze frei sind.

Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist ab sofort bei den Kooperationspartnern sowie in der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern erhältlich. Auch im Prospektkasten außerhalb sind Exemplare vorhanden. Online ist das Programm unter https://kneippverein-gelderland.de/programm-kurse/ einsehbar.

Anmeldungen und Anfragen werden per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de entgegengenommen. Tel. 02831 993880 zu den Öffnungszeiten dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr.