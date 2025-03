Kneipp-Verein feiert das 900. Mitglied

„Der Kneipp-Boom ist ungebrochen“, heißt es vom Kneipp-Verein „Gelderland“: Am Kneipp-Erlebnisgarten in Wetten beim World House konnte die stellvertretende Kneipp-Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe, selbst 600. Mitglied des Vereins, mit der Landschaftspflege im Kreis Kleve (LiKK) das 900. Kneipp-Mitglied begrüßen.

LiKK-Mitarbeiter Peter Haartz sieht gerade in Wetten vielfältige Kooperationsmöglichkeiten, weil der Verein sich zur Aufgabe gemacht hat, das Thema Streuobstwiese (niederrheinisch „Bongert“) nach vorne zu bringen.

In den vergangenen 15 Jahren wurden etwa 12.000 hochstämmige Obstbäume über und mit dem Verein gepflanzt, davon stehen auch welche in der Parkanlage des World House. Wichtig ist den fast 500 LiKK-Mitgliedern, aktiv und praktisch etwas für die Natur positiv zu gestalten, getreu dem Motto: „Nicht lamentieren, sondern agieren“.

Im LiKK mit Sitz in Uedem fühlen sich alle wohl, die Spaß an Garten, Natur, Umwelt und Obstwiesen haben. Dazu passt Kneipps Zitat „Die Natur ist die beste Apotheke“, und geht sogar noch weiter, „Alles, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die Natur reichlich geschenkt.“

Derzeit wird am World House der Kneipp-Erlebnisgarten durch begleitende Workshops mit Steffi van Look auf Vordermann gebracht, damit er im Oktober eine reiche Ernte bringt. Die Bauernhoferlebnispädagogin vom Kevelaerer Landmomente Team, die im letzten Juli das 800. Kneipp-Mitglied wurde, vermittelt Techniken zur Anlage von Gemüsebeeten, über das Vorziehen von Setzlingen sowie das Pflanzen und Säen.

Im Rahmen des von der LEADER-Region Leistende Landschaft geförderten Kleinprojekts „Kneipp-Erlebnisgarten in Wetten“ wurde aus einer brachliegenden Wiese ein etwa 150 Quadratmeter großes Gartenareal mit Gewächshaus, Geräteschuppen und „Ackerfläche“ geschaffen. Diese wird nachhaltig und verantwortungsvoll nach ökologischen Gesichtspunkten genutzt, gepflegt, bestellt und abgeerntet.

Für alle diese Tätigkeiten werden noch engagierte Ehrenamtliche gesucht. Alle Beteiligten, sowie Kneipp- und LiKK-Mitglieder sollten sich bereits jetzt Donnerstag, 18. September als Erntedankfest in Wetten vormerken. www.kneippverein-gelderland.de.