Kneipp-Verein begrüßt das 800. Mitglied

Die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Gelderland, Liss Steeger, hat bereits in den ersten Monaten im Amt einen erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern verbuchen können. Als 800. Mitglied begrüßt sie Stefanie van Look in den Reihen des Kneipp-Vereins.

Der Lebensphilosophie Sebastian Kneipps ist Stefanie van Look auch schon vor ihrem Eintritt nahe gewesen. Aufgewachsen auf dem Büchelshof in der Binnenheide bei Kevelaer, hat sie „Landwirtschaft im Blut“. Auf dem vom Bruder übernommenen Hof bietet sie zahlreiche „Landmomente“ an, bei denen vor allem Kinder aller Altersgruppen das Leben auf dem Bauernhof erkunden können. Dazu bildete sich die Diplom-Bankbetriebswirtin zur Bauernhoferlebnispädagogin fort. Freiberuflich als Coach und Dozentin tätig, hängt ihr Herz an der „Weitergabe von Wissen zwischen den Generationen“, wie sie sagt. In der Verbindung mit den innovativen Ansätzen zur landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung, die Besucher auf dem Büchelshof erleben können, fördert sie nachhaltiges Denken und Handeln. Die Besinnung auf tradiertes Wissen, das Leben im Lauf der Jahreszeiten, die Verbundenheit mit der Natur, all das sind Eigenschaften, die auch einen Weg in die Zukunft weisen und mit denen Stefanie van Look in der großen Gemeinschaft des Kneippbundes sehr gut aufgehoben und willkommen ist.

Derzeit begleitet sie das von LEADER geförderte Kleinprojekt „Kneipp-Gärtnern zum Mitmachen – Säen – pflanzen – ernten“ in Wetten am World House, Vellarsweg 2, als Leiterin. Unterstützt wird sie von der Natur- und Umweltpädagogin Claudia Thiel. Der nächste Termin ist Mittwoch, 4. September, wenn zwischen 16 und 17.30 Uhr die zweite Pflanzung und Nachsaat erfolgt. Es geht um die Fortsetzung der Pflanztechniken sowie gartenbauliche Grundtätigkeiten der Pflege und die erste Ernte.

Hierzu sind weitere Anmeldungen möglich unter kneippkinder@kneippverein-gelderland.de. Wer mehr über Stefanie van Look und den Büchelshof erfahren will, findet Informationen unter landmomente-kevelaer.de.

Informationen zum Kneipp-Verein Gelderland und seinem umfangreichen Programm gibt es unter kneippverein-gelderland.de.