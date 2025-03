Kneipp-Mitgliederversammlung

Für die Mitgliederversammlung des Kneipp-Vereins Gelderland am Sonntag, 16. März, in der Gaststätte „Zum Einhorn“, Twistedener Str. 285, 47623 Kevelaer, können sich die Kneipp-Mitglieder noch bis Dienstag, 11. März, anmelden.

Es geht um Vorstandswahlen, Satzungsänderung, sowie um die weitere Programmvorschau und Projekte im laufenden Jahr. Gegen eine Kostenbeteiligung von 20 Euro sind die Mitglieder am Ende der Versammlung zum warmen Büffet eingeladen.

Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail unter geschaeftsstelle@kneippverein-gelderland.de oder persönlich in der Geschäftsstelle des Kneipp-Vereins, Markt 17 in Geldern zu den Öffnungszeiten dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr oder donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Eine telefonische Anmeldung unter 02831 993880 ist ebenfalls möglich. Nähere Informationen unter www.kneippverein-gelderland.de.