Kneipp-Mentorin in Kevelaer

Seit Juli 2024 ist Kevelaer durch die Bezirksregierung Düsseldorf offiziell als erster Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb in NRW anerkannt. Diese Auszeichnung unterstreicht auch die Bedeutung der Kneippschen Anwendungen als wichtigem Bestandteil des Gesundheitsangebots. Deshalb hat nun Sylvia Wegelin, Mitarbeiterin im Team des Kevelaer Marketing, eine Weiterbildung zur „Kneipp-Mentorin SKA“ (Sebastian-Kneipp-Akademie) mit dem Schwerpunkt auf Kneippsche Anwendungen erfolgreich abgeschlossen.

Die fünftägige Ausbildung wurde vom „Kneipp-Verein Gelderland e. V.“ unterstützt und vermittelte umfangreiche Kenntnisse zur Kneippschen Gesundheitslehre, die nun das Gesundheitsangebot der Stadt bereichern.

„Ich freue mich darauf, mein neues Wissen in die Praxis umzusetzen“, erklärt Sylvia Wegelin begeistert. Mit ihr und Margret Moers vermitteln nun zwei Kneipp-Mentorinnen in Kevelaer ihr umfangreiches Wissen an die Kursteilnehmenden.

Während der intensiven Schulung erwarben die Teilnehmenden tiefgehende Kenntnisse über verschiedene Kneipp-Anwendungen. Dazu zählen Wasseranwendungen wie Güsse, verschiedene Bäder sowie Waschungen. Auch die Anwendung von Wickeln und Auflagen sowie die Technik des Trockenbürstens, die zur Hautpflege und Anregung der Durchblutung beiträgt, wurden behandelt.

Durch die Verknüpfung von Theorie und praktischen Übungen ist die neue Kneipp-Mentorin nun bestens qualifiziert, um die gesundheitsfördernden Aspekte der Kneipp-Therapie in ihren künftigen Aufgaben einzubringen.

„Unsere beiden Kneipp-Mentorinnen Sylvia Wegelin und Margret Moers ermöglichen es uns, den Bereich Gesundheitsprävention noch weiter auszubauen und das Profil Kevelaers als Ort der Erholung und Regeneration zu schärfen“, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Mit dieser Qualifikation gewinnt der Bereich Gesundheitstourismus eine wertvolle Expertise, die optimal zum bereits etablierten Angebot im Solegarten St. Jakob passt.

Dank der beiden Kneipp-Mentorinnen ergeben sich auch neue Möglichkeiten für das Gesundheitsangebot im Solegarten St. Jakob. Neben den bereits bestehenden kostenlosen Angeboten, bei denen Interessierte Körper und Seele stärken können, sollen in Zukunft auch Vorträge und weitere praktische Kurse zu Kneipp-Anwendungen stattfinden.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das Gesundheitsangebot im Solegarten St. Jakob selbst zu erleben und die wohltuende Wirkung von Wasseranwendungen und Sole zu erfahren.

Weitere Informationen sind unter www.kevelaer-marketing.de zu finden.