Kneipp-Geburtstag in Kevelaer

Sebastian Kneipp, ein Pionier der Naturheilkunde, entwickelte ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das auf fünf Säulen basiert: Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Lebensordnung. Diese Prinzipien fördern nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das seelische Wohlbefinden. Am 17. Mai 2025 wird im Solegarten St. Jakob der Geburtstag von Sebastian Kneipp gefeiert, um seine Lehren und den Kneipp-Gedanken lebendig zu halten.

Sportliche Eröffnung

Der Tag beginnt um 10 Uhr zusammen mit Christiane Kämmer von „Crissfit“ mit einer kleinen sportlichen Einheit, die den Kneipp-Gedanken aufgreift und für alle Altersgruppen geeignet ist. „Bewegung ist ein zentraler Bestandteil des Kneipp-Ansatzes und fördert die Gesundheit auf vielfältige Weise“, so Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Im Anschluss, um 11 Uhr, findet ein Vortrag zum Thema „Sebastian Kneipps Frühlingskräuter – gesund und lecker“ statt. Die Kräuterfachfrau Ute Stehlmann vom „Kneipp Verein Gelderland e.V.“ wird interessante Informationen über heimische Kräuter und deren Verwendung in der Küche teilen. „Kräuter sind nicht nur schmackhaft, sondern auch eine wertvolle Quelle für Gesundheit und Vitalität“, erklärt Lisa Schwedmann vom Kevelaer Marketing. Die Teilnahme an der sportlichen Einheit und am Kräutervortrag ist kostenfrei.

Nach einer kurzen Pause geht es um 14 Uhr weiter mit einem Vortrag über die Leibwaschung nach Kneipp-Regeln. Hier erfahren die Teilnehmenden, wie diese Anwendung zur Stärkung des Immunsystems und zur Förderung des Wohlbefindens beiträgt. Der Vortrag ist Teil des Vitalprogramms; Tickets sind zum Preis von 3 Euro im Ticketshop, in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob oder direkt vor Ort erhältlich.

Informationen und Genuss

Neben dem abwechslungsreichen Programm erhalten die Besuchenden zahlreiche Informationen rund um das Gesundheitskonzept von Sebastian Kneipp, leckere Rezepte und erfrischende Getränke am „Coffee Bike“ von Hamid Kadir. Treffpunkt für alle Kurse und Vorträge ist die Tourist Information am Solegarten St. Jakob.

Entspanntes Wochenende

Passend zum Programm erwartet alle Interessierten ein Angebot mit Übernachtung im Doppelzimmer im Stadthotel am Bühnenhaus, inklusive Karten für das Puppentheater „Der eingebildete Kranke“ am 16. Mai 2025. Das Paket für 127 Euro umfasst außerdem Freikarten für das Inhalatorium und ein reichhaltiges Frühstück im Hotel. Weitere Infos zum Angebot unter www.stadthotel-buehnenhaus.com.