Kneipp-Geburtstag im Solegarten

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, feiert die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Solegarten St. Jakob den 202. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Der Sebastian-Kneipp-Tag ist ein bundesweiter Gesundheitstag, der jährlich zu Ehren des Hydrotherapeuten Sebastian Kneipp (1821-1897) stattfindet. Er ist Anlass für die Kneipp-Bewegung, um auf Basis des Gesundheitskonzepts nach Kneipp auf gesundheitsförderndes Verhalten aufmerksam zu machen. Mit den fünf Elementen des „Wasserdoktors“ lässt sich ein H-E-B-E-L in Bewegung setzen: H wie Hydrotherapie, E wie Ernährung, B wie Bewegung, E wie Extrakte aus Kräutern und L wie Lebensordnung und Lebensfreude.

Um Bewegung mit und im Wasser geht es am 17. Mai 2023 in Kevelaer im Workshop um 15.30 Uhr mit der Kneipp-Mentorin Margret Meurs, die das Wassertreten und das kalte Armbad vorstellt. Regelmäßige Anwendungen sollen die Wirkung haben, die Regulationsfähigkeit unseres Körpers zu stärken und zu stabilisieren. Sie sollen außerdem den Organismus revitalisieren und die Immunabwehr fördern. Treffpunkt ist am Kneipp-Becken im Solegarten St. Jakob.

Wir hoffen, mit dem Angebot ein breites Interesse zu wecken und freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Das Angebot ist kostenfrei. Auch eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können einfach zum Solegarten St. Jakob kommen. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991.