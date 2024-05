Jährlich findet am 17. Mai der Sebastian-Kneipp-Tag statt.

Dieser bundesweite Gesundheitstag zu Ehren des Hydrotherapeuten Sebastian Kneipp (1821 – 1897) soll an seinem Geburtstag auf gesundheitsförderndes Verhalten aufmerksam machen. „In diesem Jahr möchten wir den Kneipp-Geburtstag mit allen Interessierten feiern und mit verschiedenen Aktionen auf die fünf Elemente nach Kneipp aufmerksam machen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Am 17. Mai 2024 bietet das Kevelaer Marketing deshalb zum 203. Geburtstag von Sebastian Kneipp im Solegarten St. Jakob verschiedene Schnupperkurse an. Die Veranstaltung beginnt um 10.45 Uhr mit einem TaiChi/QiGong-Kurs von Peter Trousil. Im Anschluss können alle Interessierten um 12 Uhr der Kräuterfachfrau Ute Stehlmann lauschen. Sie stellt einige Kräuter vor und gibt Tipps zur Verwendung im Alltag. Ab 13.15 Uhr zeigt Kneipp-Gesundheitstrainerin und Natur- und Umweltpädagogin Claudia Thiel die Wasseranwendungen nach Sebastian Kneipp. Abgerundet wird das Programm um 15 Uhr mit einem Workout an der Sportbox.

Dirk Pempelforth von der Athletic Area führt die Möglichkeiten der Materialien, die man in der Sportbox im Solegarten ausleihen kann, vor.

„Neben den Schnupperkursen erwarten die Besucher auch viele Informationen rund um das Gesundheitskonzept von Sebastian Kneipp sowie leckere Rezepte zum Mitnehmen und Nachkochen“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Das abwechslungsreiche Programm zum Kneipp-Geburtstag im Solegarten St. Jakob ist kostenfrei, der Treffpunkt für alle Kurse ist am Informationsgebäude. Zur Teilnahme am Kräuterkurs sowie am Sport-Box-Workout ist eine Anmeldung telefonisch unter 02832 122-991 und -992 sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erforderlich.

Wasseranwendung und TaiChi/QiGong können spontan ohne Anmeldung besucht werden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese auch auf der Website www.kevelaer-marketing.de.